До Києва вирушає львівський десант

Близько 300 представників ВО “Свобода” виїдуть зі Львова до Києва для участі в акції “проти комуністичного шабашу”

Сьогодні близько 300 представників Львівської обласної організації ВО “Свобода” виїдуть до Києва, де 7 листопада візьмуть участь в акції протесту біля пам’ятника Леніну з “метою недопущення комуністичного шабашу”, повідомив УНІАН голова Львівської міської організації ВО “Свобода” Іван ГРИНДА.

За його словами, також 7 листопада у Львові члени “Свободи” проведуть аналогічну акцію на площі біля монументу Слави на вулиці Стрийській.

“Щороку комуністи біля монументу Слави у Львові проводять свої шабаші, святкуючи так звану перемогу революції. Цьогоріч ми маємо намір не допустити проведення акції і з цією метою о 10.00 на площі біля монументу розпочнемо свою акцію протесту під гаслом: “Пам’яті жертв комуністичних репресій”, - повідомив І.ГРИНДА.

У свою чергу перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК повідомив УНІАН, що 7 листопада львівські комуністи на площі біля монументу Слави мають намір провести традиційний урочистий мітинг з нагоди 89-ї річниці Жовтневої революції.

“Початок мітингу запланований на 11.00. Якщо праворадикальні сили на чолі із “Свободою” будуть перешкоджати нашій акції – ми відповідно реагуватимемо, звертаючись до правоохоронних органів, які ми вже заздалегідь попередили про можливі провокації з боку “Свободи”, що прагне в такий спосіб відроження фашизму. Їм можна проводити будь-які акції, а комуністам вони прагнуть диктувати свої умови, що є прямим порушенням норм Конституції Украни на вільне волевиявлення”, – заявив О.КАЛИНЮК.

Також він поінформував, що делегація львівських комуністів сьогодні виїде до Києва для урочистих заходів з нагоди річниці Жовтневої революції.

У Львівському міському управлінні внутрішніх справ кореспонденту УНІАН повідомили, що правоохоронці відповідним чином підготувалися до завтрашніх масових акцій у Львові, щоб не допустити сутичок між учасниками “урочистого мітингу” та “акції протесту”.