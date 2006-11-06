Пинзеник заявляє, що уряд не може стримати інфляцію

Екс-міністр фінансів, голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК заявляє, що уряд не спроможний стримати інфляцію, яка досягла вже річного показника.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПРП.

«Уряд «ударними» темпами виконує «план» підвищення цін”, - сказав В.ПИНЗЕНИК, коментуючи зростання інфляції у жовтні до 2,6%. Він наголосив, що це рекордно високий показник.

«За 10 місяців цього року розмір інфляції сягнув цифри, закладеної в плані на увесь 2006 рік, - підкреслив В.ПИНЗЕНИК. - У середньорічному вимірі інфляція сягнула майже 12%».

«Всього за три місяці роботи нового уряду ціни на споживчі товари підвищилися на 4,7%, тоді як за попередні 7 місяців з початку року інфляція утримувалась на рівні 3,8%», - наголосив екс-міністр фінансів.

«По зростанню цін на промислові товари інфляція вже значно перевищила річний показник минулого року”, - наголосив В.ПИНЗЕНИК. Так, у 2005 році ціни зросли на 9,5%, а за 10 місяців поточного року - уже на 12,7%, зазначив він.

«Такий високий рівень зростання цін демонструє неспроможність уряду проводити адекватну економічну політику, зокрема, щодо стримування інфляції», - вважає колишній керівник головного фінансового відомства держави.