На Ющенка насідатимуть з відставкою Авакова

Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН вважає, що конфлікт між керівниками представницької та виконавчої влади на Харківщині не вирішено, і що найближчим часом слід очікувати нових відповідних звернень до Президента України та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САЛИГІН сказав на прес-конференції за підсумками закритої наради депутатів усіх рівнів від Партії регіонів, яка обговорила соціально-економічну ситуацію на Харківщині, перспективи розвитку області у 2007 році та позиції депутатів до другого етапу політичної реформи.

В.САЛИГІН вважає, що влада в регіоні виявляє бездіяльність, тоді як ситуація у деяких сферах є критичною. Він звинуватив голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА у подальшому нагнітанні конфлікту. «Миритися можна з тим, хто хоча б цього прагне», - сказав В.САЛИГІН, коментуючи зустріч керівників міста і області в Секретаріаті Президента.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Євген КУШНАРЬОВ також закинув А.АВАКОВУ те, що той «не шукає ніякої формули спілкування». «Я вважаю, що тут або недооцінка ролі народних депутатів, або нездатність переступити через маленькі амбіції», - сказав Є.КУШНАРЬОВ. На його думку, ситуація щодо відставки А.АВАКОВА вимагає законодавчого, конституційного вирішення і «рано чи пізно це рішення має відбутися».

В.САЛИГІН поінформував, що на зборах було вирішено запросити прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА здійснити робочу поїздку до Харкова. Він також повідомив, що сьогодні на зборах прийнято рішення ініціювати проведення у Харкові наради депутатів усіх рівнів Харківської області. За його словами, ця нарада має «консолідувати позиції». Учасники прес-конференції повідомили, що така нарада має відбутися в середині грудня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Харківська облрада висловила недовіру А.АВАКОВУ. Губернатор оскаржив це рішення у суді, який призупинив його дію. А.АВАКОВ вважає, що таємне голосування на сесії за його відставку відбулося з порушеннями законодавства.

13 жовтня Київський райсуд Харкова визнав законною процедуру голосування депутатів облради за висловлення недовіри главі облдержадміністрації.

31 жовтня голова Харківської облради В.САЛИГІН охарактеризував відносини місцевого самоврядування і облдержадміністрації як роботу у дусі «холодної війни».