Криворізький депутат від "Опоблоку" задекларував квартиру в Росії

Криворізький депутат від "Опоблоку" Васильченко Дмитро Сергійович задекларував квартиру у РФ. Відповідна інформація доступна на сайті електронних декларацій, передає Depo.Дніпро.

Депутат Криворізької міськради від "Опозиційного блоку" має у власності або співвласності п'ять об'єктів нерухомості. Зокрема, у 2016 році він набув права власності квартири площею 30 кв. м у Росії вартістю 250 тис. грн.

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Також він з 1974 року має 50% права на будинок у Росії площею понад 500 кв. м разом з іноземним громадянином.

У власності депутата також перебуває 25-річний автомобіль ВАЗ. Дохід Васильченка за 2016 рік склав 320 тис. грн.