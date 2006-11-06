Яценюк відкидає можливість очолити НСНУ
"Наш час поки що не настав"
Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не збирається очолювати політичну партію «Народний Союз «Наша Україна».
Про це він сказав сьогодні у прямому ефірі на телеканалі «1+1».
А.ЯЦЕНЮК заперечив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонував його кандидатуру на цю посаду. «Почнемо з того, що партійне будівництво не може відбуватись на адміністративних началах, і глава держави на з’їзді «Нашої України» чітко про це зазначив», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Говорячи про себе особисто, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що політика вимагає ключової речі – «це зрілість, тому наш час поки що не настав».
На уточнююче запитання, чи означають його слова, що він «ще не дозрів», А.ЯЦЕНЮК пожартував, що “можуть зірвати раніше й з’їсти і тільки скривляться».
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на з`їзді партії «Народний Союз Наша Україна» почесний голова партії, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про кризу в НСНУ і закликав з`їзд партії дати об`єктивну і жорстку оцінку керівництву партії і поновити його склад. Після цього в роботі з`їзду була оголошена перерва на три тижні.
9 листопада НСНУ має намір провести Раду партії, де обговорюватиметься питання про можливу зміну лідера даної політичної сили, повідомив сьогодні перший заступник голови виконкому НСНУ Ігор ЖДАНОВ.