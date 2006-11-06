Яценюк відкидає можливість очолити НСНУ

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не збирається очолювати політичну партію «Народний Союз «Наша Україна».

Про це він сказав сьогодні у прямому ефірі на телеканалі «1+1».

А.ЯЦЕНЮК заперечив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонував його кандидатуру на цю посаду. «Почнемо з того, що партійне будівництво не може відбуватись на адміністративних началах, і глава держави на з’їзді «Нашої України» чітко про це зазначив», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про себе особисто, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що політика вимагає ключової речі – «це зрілість, тому наш час поки що не настав».

На уточнююче запитання, чи означають його слова, що він «ще не дозрів», А.ЯЦЕНЮК пожартував, що “можуть зірвати раніше й з’їсти і тільки скривляться».

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на з`їзді партії «Народний Союз Наша Україна» почесний голова партії, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про кризу в НСНУ і закликав з`їзд партії дати об`єктивну і жорстку оцінку керівництву партії і поновити його склад. Після цього в роботі з`їзду була оголошена перерва на три тижні.

9 листопада НСНУ має намір провести Раду партії, де обговорюватиметься питання про можливу зміну лідера даної політичної сили, повідомив сьогодні перший заступник голови виконкому НСНУ Ігор ЖДАНОВ.