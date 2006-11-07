Станцію метро ”Майдан Незалежності” перекрила міліція

У Києві станція метро «Майдан Незалежності» працює тільки як станція для пересадки пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, представники правоохоронних органів пояснили це проведенням масових акцій, які присвячені Дню жовтневої революції.

Всі пасажири, які прибули на станцію «Майдан Незалежності», вимушені виходити через станцію метро «Хрещатик».

Майдан Незалежності від вулиці Городецького до вул. Інститутської загорожено металевими щитами.

Майдан охороняється посиленими підрозділами правоохоронних органів, проте на самій площі немає жодного учасника якоїсь акції. Транспортний рух вулицею Хрещатик не припинений.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, в масових заходах 7 листопада в Києві очікується участь до 40 тис. прихильників як правих, так і лівих політичних поглядів. На проведення масових акцій в центрі Києва до Київської міської держадміністрацію напередодні 7 листопада подали заявки 7 політичних партій і громадських об`єднань (4 правого напряму і три - лівого).