Кілька тисяч комуністів рухаються в бік Європейської площі

У Києві кілька тисяч активістів КПУ почали марш від станції метро «Арсенальна» у бік Європейської площі.

Як передає кореспондент УНІАН, у першій шерензі йдуть лідери КПУ Петро СИМОНЕНКО, Адам МАРТИНЮК та інші.

Представники Компартії тримають в руках червоні прапори, а також портрети Леніна і Сталіна, плакати з написами: «Моя батьківщина – Радянський Союз!», «НАТО ми не здамося!», «Оранжотанги! Валіза, вокзал, Брюссель!», «Російсько-українсько-білоруському союзу бути!», «ОУН-УПАдли, ГЕТЬ!», «Геть інститут президентства, що принизив свій народ злиденністю!».

В акції беруть участь в основному люди старшого віку. Як відзначили представники правоохоронних органів, в акції беруть участь менше 2 тисяч чоловік, а лідер КПУ П.СИМОНЕНКО на питання про кількість учасників сказав: «Це не головне, головне, що люди приходять».

Колону супроводжують міліціонери, а проїжджою частиною прямує колона автобусів МВС.