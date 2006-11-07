У Януковича сьогодні теж свято

Сьогодні 100 днів від початку роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Представник Партії регіонів, економіст Олексій ПЛОТНІКОВ сказав у інтерв’ю українській службі радіо “Свобода”, що за час своєї роботи уряд В.ЯНУКОВИЧА зробив певні кроки щодо макроекономічної стабілізації в країні.

“Наприклад, щодо газових домовленостей з Російською Федерацією. Що ж стосується якихось недоліків, поки що не вдалося відновити інвестиційну привабливість України, так як її зруйнували уряди ТИМОШЕНКО та ЄХАНУРОВА”, - сказав О.ПЛОТНІКОВ.

У свою чергу екс-міністр економіки, народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН назвав негативним наслідком прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА зростання ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги. “Незважаючи на шалену критику попередніх урядів у газовій сфері, ціна на газ встановлена у 130 доларів і лише на рік замість 95-ти з 1 грудня цього року, і 40-ка, які діяли у минулому році. Усунення уряду від ініціатив місцевих рад по лавинному підвищенню тарифів на житлово-комунальні послуги. З іншого боку, це сприяння урядом підняттю тарифів на електроенергію, скандали навколо відшкодування ПДВ, де понад планом ішло в лояльних регіонах України, і з великим відставанням в інших регіонах”, - пояснив С.ТЕРЬОХІН