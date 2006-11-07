Герман теж готова мити підлогу, але в Януковича

Народний депутат України, перший заступник голови парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН визнає, що фактично залишається прес-секретарем прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це вона заявила у нічному ефірі програми “Погляд” на ТРК “Ера”.

“Я не буду вам лукавити, я вам скажу так, що я ніколи не цуралася повсякденної роботи, щоб хоч у чомусь допомогти роботі нового уряду. Я дуже переживаю за цей уряд, я дуже хочу, щоб він був успішний, і якщо для цього треба написати якусь інформацію, таку, яку може написати перший-ліпший журналіст, і це поможе уряду, це поможе тому, хто працює в уряді, я це зроблю”, - сказала Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання, наскільки відповідає дійсності інформація про те, що вона фактично продовжує виконувати функції прес-секретаря прем’єра, попри те, що є народним депутатом України.

“Пам’ятаєте, колись мені це, до речі, сподобалося в Юлії ТИМОШЕНКО, яка казала, що готова там підлоги мити для Віктора ЮЩЕНКА, чи щось таке було. Я готова робити дуже тяжку, дуже рутинну роботу для того, щоб допомогти цьому уряду, бо я вірю в цей уряд, і я хочу, щоб він справді поліпшив життя наших людей”, - додала Г.ГЕРМАН.

Водночас, на запитання, чи могла б вона посісти міністерську посаду в уряді В.ЯНУКОВИЧА, Г.ГЕРМАН відповіла, що поки не готова до цього. “Там така тяжка праця, що не кожен сьогодні з тих, хто хотів би бути міністром, погодиться на це, лише через те, що не знає, чи витримає він такий темп і такі високі вимоги, які виставляє прем’єр”, - сказала Г.ГЕРМАН.

“Саме тому, я кажу, коли ви згадували про моє прізвище, я кажу, я зараз напевно не могла б погодитися, бо я б не витримала цієї колосальної напруги. Там дійсно не затишно, там треба дуже тяжко працювати”, - додала вона.