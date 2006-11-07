Колона комуністів прибула на Європейську площу

Колона активістів Компартії прибула на Європейську площу до Українського дому.

Як передає кореспондент УНІАН, у першій шерензі йдуть лідери КПУ Петро СИМОНЕНКО, Адам МАРТИНЮК та інші.

Представники Компартії тримають в руках червоні прапори, а також портрети Леніна і Сталіна, плакати з написами: «Моя батьківщина – Радянський Союз!», «НАТО ми не здамося!», «Оранжотанги! Валіза, вокзал, Брюссель!», «Російсько-українсько-білоруському союзу бути!», «ОУН-УПАдли, ГЕТЬ!», «Геть інститут президентства, що принизив свій народ злиденністю!».

В акції беруть участь в основному люди старшого віку. Як відзначили представники правоохоронних органів, в акції беруть участь менше 2 тисяч чоловік, а лідер КПУ П.СИМОНЕНКО на питання про кількість учасників сказав: «Це не головне, головне, що люди приходять».

Колону супроводжують міліціонери, а проїжджою частиною прямує колона автобусів МВС.

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що Компартія готова силою протистояти політичним силам, які будуть перешкоджати проведенню акцій, присвячених річниці Жовтневої революції.

Про це він сказав у інтерв`ю кореспондентові УНІАН.

«Я можу сказати лише про одне – пройшли ті часи, коли ми сподівалися, що правоохоронні органи забезпечуватимуть порядок, і буде мирне устремління наших громадян. Природно, якщо хтось спробує силою протидіяти нам, вони одержать відповідну відсіч», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також завірив, що основи незалежності України закладені 7 листопада 1917 року. На думку лідера українських комуністів, «та форма влади, яку запропонували більшовики, і практично реалізували за роки радянської влади, є найбільш прийнятною».

П.СИМОНЕНКО також відзначив, що Україна стала засновником СРСР, засновником ООН і увійшла до десятки сильних промислово розвинених країн.

На Європейській площі Києва співробітники правоохоронних органів затримали декілька активістів «Братства», які намагалися кинути димові шашки під ноги активістів КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, порушників правопорядку посадили в міліцейський автомобіль і повезли.