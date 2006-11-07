Луценко побачив зв`язок між голодними кіньми і поверненням Щербаня

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає нелогічним те, що Генеральна прокуратура відпустила екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ на поруки народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві журналістам.

«Ми зробили все, аби ЩЕРБАНЬ не просто повернувся… Він заявив американській стороні про добровільну депортацію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Те, що далі відбулося, - продовжив міністр, - це великий подив, бо відпускати пана ЩЕРБАНЯ на поруки, людину, яка більше року конкретно ховалася від слідчого і уникала правосуддя, є нелогічним. Єдине, що пояснює ситуацію, це те, що це відбувалося у День захисту тварин. Все-таки коні на Сумщині давно не годовані і пан ЩЕРБАНЬ має намір їх таки погодувати».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що сьогодні він мав розмову з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, якого спитав: «Чому вони не хочуть заробити? Америка взяла за ЩЕРБАНЯ 4 млн. застави… То чому б Україні не взяти таку заставу? Можливо, Сумщина була б більш спокійною, ніж сьогодні. Наскільки я знаю, сьогодні на Сумщині відбуваються дуже активні протести громадян щодо такої незрозумілої поведінки правосуддя в Україні»

Говорячи про осіб, які переховуються від правосуддя за кордоном (Руслан БОДЕЛАН, Ігор БАКАЙ та інші – УНІАН), Ю.ЛУЦЕНКО назвав єдиним механізмом для запобігання цьому «використання української Конституції 1996 року, коли Генпрокуратура була позбавлена функції досудового слідства».

«Як тільки все це перейде в руки міліції, ми спокійно гарантуємо професійність у доведенні справ до суду», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся в Україну із США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЕЙЛЛЕРА і Михайла МИРОНЕНКА.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.