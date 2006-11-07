Меркель для Ющенка віконечка не знайде

Надзвичайний та Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Райнгард ШЕФЕРС не прогнозує найближчим часом зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ.

Про це Р.ШЕФЕРС сказав в інтерв’ю газеті “День” (7 листопада).

"Для такої зустрічі потрібен час. Але на даний момент ми ще його не визначили. Річ у тім, що пані МЕРКЕЛЬ є не лише канцлером, але й головою партії (ХДС – УНІАН). Незабаром до неї перейде головування як у ЄС, так і в рамках G8. І можете собі уявити, чим більше часу проходить, тим менше є можливостей для таких часових віконечок, щоб влаштувати таку зустріч. Якби ми подивилися на календар зустрічей пані МЕРКЕЛЬ на вісім місяців, то ми б їй не позаздрили”, - сказав Р.ШЕФЕРС.

Водночас посол спростував інформацію про відсутність діалогу між Президентом України В.ЮЩЕНКОМ і канцлером ФРН А.МЕРКЕЛЬ. “Я не хотів би говорити про те, що в нас немає діалогу. Навпаки, я хотів би сказати про те, що між нашими країнами склався інститут формальних зустрічей. Це - міжурядові консультації, які цього року довелося перенести з огляду на те, що спочатку в нас відбувалися вибори до німецького парламенту, а потім вибори в Україні, за якими настав тривалий процес формування уряду. Що стосується відносин між Президентом і Федеральним канцлером, я хочу сказати, що між ними не так давно відбулася детальна телефонна розмова”, - пояснив він.