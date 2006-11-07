Карпачова заступилася за студентів МАУП

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини узяв під контроль питання захисту конституційних прав випускників Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), порушених в результаті відмови Міністерства освіти і науки видати їм дипломи про вищу освіту.

Як повідомив УНІАН голова студентської ради МАУП Максим КУХАР, про це мовиться у відповіді Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини на скаргу студентів МАУП.

«Ваше звернення до Уповноваженого з прав людини з проханням допомогти захистити конституційні права, порушені унаслідок відмови у видачі дипломів про вищу освіту випускникам МАУП, ретельно розглянуто», мовиться в листі. Для безпосереднього вирішення цього питання, звернення студентів МАУП відправлене до Міністерства освіти і науки для реагування і виконання його узяте під контроль.

У серпні 2006 року Міносвіти відмовило МАУП у видачі 4655 дипломів державного зразка для випускників 2005-2006 навчального року, мотивувавши це перевищенням ліцензійних обсягів, і ухвалило рішення про закриття ряду філіалів академії. Міжрегіональна академія управління персоналом назвала це рішення незаконним і оскаржила дії Міносвіти в суді.

У жовтні 2006 року Господарський суд м. Києва, в рамках розгляду позову МАУП припинив дії наказу Міністерства освіти і науки №1105-л про анулювання ліцензій регіональних підрозділів МАУП і пов`язаних з цим дій. Окрім цього судові органи заборонили посадовцям Міносвіти і Держінспекції навчальних закладів оприлюднювати яку-небудь інформацію про анулювання ліцензій регіональних підрозділів академії.

Окрім цього позицію МОН відносно МАУП офіційно засудила Національна служба посередництва і примирення і Державний комітет підприємництва і регуляторної політики, що свідчить дійсно про упереджене ставлення відомства до ВУЗу.