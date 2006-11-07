Мером Черкас став самовисуванець Сергій Одарич

На виборах мера Черкас переміг самовисуванець Сергій ОДАРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці Черкаська міська територіальна виборча комісія затвердила результати голосування на виборах міського голови.

За даними МТВК, на виборах міського голови переміг 38-річний самовисуванець С.ОДАРИЧ, набравши 35,8% голосів виборців.

За комуніста Віктора БІЛОУСОВА проголосувало 20,6% черкащан, за колишнього народного депутата Бориса РАЙКОВА - 15,7%, за секретаря Черкаської міської ради Анатолія КАЛЕНЧУКА – 8%, за само висуванця Ігоря КАЛАШНИКА – 7,9%, решта кандидатів не набрали більш як 2%.

Не підтримали жодного кандидата 5,2% виборців. Загальна явка виборців становила 22,4%.

Як заявив на прес-конференції заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій САС, ці дані збігаютьсяь з даними паралельного підрахунку голосів КВУ, а також екзіт-пулом, оприлюдненим відразу після голосування.

Протягом 10 діб Черкаська МТВК має офіційно оприлюднити прізвище новообраного міського голови.

Нагадаємо, що 5 листопада в Черкасах втретє за останні півроку відбудуться вибори міського голови. Вибори, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням МТВК від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак, вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.

Згодом причину зриву повторного голосування розслідувала прокуратура області.