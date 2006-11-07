Інтерпол закликає Росію видати Україні Боделана, Бакая і т.д.

Генеральний секретар Інтерполу Рональд НОУБЛ закликає правоохоронні органи Росії дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо видачі злочинців та осіб, які оголошені в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, як керівництво Інтерполу оцінює дії Росії щодо невидачі Україні колишніх українських високопосадовців Руслана БОДЕЛАНА, Ігоря БАКАЯ тощо, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.

«Ставлення Інтерполу - воно загальне для всіх країн без винятку, чи то Росії, чи будь-яка інша країна», - сказав Р.НОУБЛ, додавши, що «всі повинні дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань по видачі злочинців».

«Все, що ми можемо зробити, - це докласти додаткових зусиль для того, щоб вмовити ті чи інші країни видати злочинців згідно зі своїми зобов’язаннями», - зазначив він.

Генсек Інтерполу пояснив, що така ситуація, яка склалась у співробітництві правоохоронних органів України та Росії, «не унікальний випадок для України. Це трапляється і з іншими країнами». «Але я впевнений, - продовжив Р.НОУБЛ, - що кожна країна має для себе вирішити, за яких умов буде здійснена екстрадиція…».

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО додав, що у нього вже була розмова з Р.НОУБЛОМ стосовно можливої зустрічі міністрів внутрішніх справ країн СНД з представниками Інтерполу з метою обговорення цих проблем.