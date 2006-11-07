Герман вважає, що Тарасюка треба гнати ”з тріском”

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН переконана, що Борис ТАРАСЮК має залишити посаду міністра закордонних справ, тому що його “не витримує народ”.

Про це вона заявила під час нічного телеефіру програми “Погляд” на ТРК “Ера”.

“Стільки, як Б.ТАРАСЮК наробив шкоди у зовнішній політиці України, то його просто не витримає народ, і поки його ще не вигнали з тріском, як-то мовиться, пробачте за брутальність, він би повинен це зрозуміти і якось з гідністю відійти сам”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Ганна ГЕРМАН також пояснює, що запланована на 6 листопада зустріч прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ не відбулася через міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

“Він (Б.ТАРАСЮК – УНІАН) не зміг навіть організувати візит так, щоб ніхто нікуди не спізнювався”, - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, була домовленість з делегацією Ради Європи на певний час. “Коли нам у той час, як мала прибути делегація Ради Європи, подзвонили і сказали, що кудись вони там не встигли: чи у президентській адміністрації їх затримали, чи ще кудись, і вони просять про інший час зустрічі, ми зважили всі “за” і “проти”, ми пробували знайти таку хвилину, але, на жаль, час прем’єра був розписаний, оскільки прем’єр дуже відповідально ставиться до кожної хвилини свого часу”, - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, Т.ДЕВІС перебував в Україні 6 листопада з одноденним візитом.

Г.ГЕРМАН під час свого виступу у програмі “Погляд” підтвердила, що фактично продовжує виконувати обов’язки прес-секретаря прем’єра.