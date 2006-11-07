Комуністи прорвались на проїжджу частину Хрещатика

Представники КПУ поклали квіти до пам’ятника Леніну у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення мітингу на Європейській площі було оголошено, що, згідно з рішенням суду, комуністи можуть пройти до пам’ятника Леніну і покласти квіти.

Після цього колона з червоними прапорами рушила Хрещатиком у бік Бесарабської площі. Їх супроводжували представники міліції, які через мегафони закликали комуністів не виходити на проїжджу частину і рухатися лише тротуаром. Втім, учасники акції не зважали на це і під час свого руху перекрили майже всю праву частину Хрещатика.

На розі Хрещатика і вулиці Прорізної кордон міліції намагався зупинити рух колони і витіснити її на тротуар. Тут відбулась коротка сутичка, після якої частина колони обійшла кордон міліції тротуаром, а частина прорвалась на проїжджу частину.

Так колона прибічників КПУ дійшла до Бесарабської площі, де квіти до пам’ятника Леніну поклали лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК, декілька депутатів із фракції КПУ.

На цьому акція з відзначення 89-ї річниці Жовтневої революції закінчилась.