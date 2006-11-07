Єрмолаєву після заяви Порошенка стало погано
Політолог застерігає від революції
Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ називає заяви народного депутата від “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА початком кризового варіанту розвитку подій.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.
“Фактично було проголошено, що обирається кризовий варіант розвитку подій”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.
Він зазначив, що зробив свій висновок, виходячи з того, що вчора в ефірі телеканалу “1+1” П.ПОРОШЕНКО заявив про бажання “Нашої України” відмінити політичну реформу; про те, що партія і, відповідно, блок можуть вести себе відмінно від Президента, а також виходячи із тези про бажання нового переоб’єднання помаранчевих сил. “Я думаю, нескладно сконструювати можливий сценарій розвитку подій, враховуючи заявлене”, - сказав політолог.
За словами А.ЄРМОЛАЄВА, це дуже тривожний симптом, якій свідчить про те, що політики працюють на знищення один одного.
“Вчора я не дуже добре почував себе після цих слів, оскільки я дуже добре розумію, що може бути далі. Питання не лише в тому, що “Наша Україна” спробує відмінити політичну реформу. Питання полягає в тому, що це той сценарій, якому не буде відповідей ні у суспільстві, ні у політиків, як відходити з цієї кризи”, - наголосив політолог.
Він зазначив, що за такого розвитку подій можлива не лише конституційна криза – криза, в якій органи влади не зможуть виконувати свої функції, - але й політичне протистояння з елементами “відкритого протиборства”.
У зв’язку з цим А.ЄРМОЛАЄВ порівняв події кінця 2006 року в Україні з подіями 1993 року в Росії, які, як відомо, завершилися розстрілом Білого дому.
“Тоді ця криза теж розпочиналася спочатку з конфлікту амбіцій, потім з неможливості домовленості, потім з кризового варіанту як можливої “маленькой победеносной войны”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.
Він не виключив, що такий кризовий варіант розвитку подій Президенту України пропонують ті політики, які програли “помаранчеві” переговори по коаліції і не змогли настояти на вигідних умовах при переговорах щодо формування широкої коаліції.
“Риторичне запитання: розуміють автори ідеї, що можливий такий варіант? Я стверджую, що розуміють... Але я стверджую: керованими бувають лише перевороти, жодна революція не буває керованою”, - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.