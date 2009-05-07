У Тимошенко відзвітували про подолання інфляції

У квітні, третій місяць поспіль, відбувалося уповільнення інфляційної динаміки. Зростання споживчих цін, вперше за останні сім місяців, не перевищило одиниці і становило 0,9% (у квітні 2008 року – 3,1%). Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на міністра економіки Богдана Данилишина та данні прес-служби Мінекономіки.

За січень-квітень інфляція становила 6,9%, йдеться у повідомленні, що суттєво нижче ніж у відповідному періоді 2008 року, коли через інерційне продовження тенденцій другої половини 2007 року споживчі ціни зросли на 13,1%.

“Одним із основних чинників низхідного інфляційного тренду стало зменшення споживчої активності населення та зайняття вичікувальної позиції в умовах збереження певної невизначеності щодо власних перспектив у найближчому майбутньому. Окрім того, загальний інфляційний фон в економіці також знизило і зменшення негативного цінового впливу девальвації національної валюти”. У свою чергу, процеси імпортозаміщення, які набувають поширення після значної девальвації, стають стимулом зростання національного виробництва і створюють умови для подальшого розширення сукупної пропозиції, стверджують у Мінекономіки.

Серед антиінфляційних чинників початку року також називається і зниження споживчого кредитування. “У загальному обсязі кредитів сектору домашніх господарств частка кредитів на споживчі потреби протягом І кварталу 2009 року зменшилася до 59,7%, а безпосередньо обсяг споживчих кредитів скоротився на 5,1%”.

Крім того, заявляють у Мінекономіки, продовжується реалізація антиінфляційних заходів уряду та Національного банку, здійснюється постійний контроль за недопущенням необґрунтованого підвищення цін в економіці.