У ЄС не готові говорити про перспективи членства України

Євроспільнота зараз не в змозі відкрити будь-якої країні, у тому числі і Україні, чіткі й конкретні перспективи членства у Євросоюзі.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Райнгард ШЕФЕРС в інтерв’ю газеті “День” (7 листопада).

“… з огляду на ті питання, які існують в ЄС, євроспільнота зараз не в змозі відкрити чіткі й конкретні перспективи членства в ЄС. Надання конкретної перспективи членства означає для Європейського Союзу певні юридичні зобов`язання. І на даний момент ЄС не може взяти на себе такі юридичні зобов`язання, оскільки він не спроможний прийняти до свого складу таку велику європейську країну як Україна”, - сказав Р.ШЕФЕРС.

Посол підкреслив, що це не означає відмову ні стосовно українського покликання в Європі, ні щодо відкриття перспективи членства України у ЄС.

На думку ШЕФЕРСА, новий уряд України залишається послідовним у зовнішньої політиці. Немає підстав говорити про те, що уряд почне діяти непередбачувано, заявив посол.

Р.ШЕФЕРС вважає важливим, щоб питання зовнішньої політики не належали до тієї сфери, де б сперечалися ті чи інші сторони виконавчої влади. “Адже це надзвичайно шкодить розвитку України”, - зазначив посол.

Також ШЕФЕРС спростував інформацію щодо розробки його країною Нової східної політики Ostpolitik, яка з огляду на відносини з Росією регулюватиме відносини зі східними країнами.

Посол вважає помилкою приписування Німеччині такої східної політики з огляду на Росію. “Такий несправедливий закид висловлювали часто і в минулому. Німецька політика, якщо говорити про ставлення до Росії, не може не зважати на велике політичне, економічне і енергетичне значення Росії. І, зокрема, ми відзначаємо центральну роль Росії в цьому питанні не тільки для Німеччини, але й для всієї Європи. Але роль Росії ще не означає, що свої відносини, свою політику щодо інших країн, зокрема, щодо такої країни як Україна, ми будемо формувати, дивлячись через призму відносин iз Росією. У нас досить велика зацікавленість у тому, щоб розвивати політичні, економічні та культурні відносини з Україною на самостійній і рівноправній основі”, - аргументував посол.

Довідка УНІАН. Деякі ЗМІ повідомляли, що Німеччина розробляє Нову східну політику Ostpolitik, яка регулюватиме відносини з країнами, які розташовані на сході. Деякі експерти стверджували, що нова політика будуватиметься з огляду на відносини Німеччини з Росією. Зокрема, Богдан ОСАДЧУК, який проживає в Берліні, назвав таку політику русофільською.