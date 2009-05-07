Литвин зібрався до Росії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 13-14 травня відвідає з робочим візитом Російську Федерацію для участі у тридцять другому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (м.Санкт-Петербург).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Відповідно до програми візиту, у середу голова Верховної Ради України візьме участь у засіданні Ради МПА СНД та зустрінеться з головою Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і з головою Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Борисом БАТУРОЮ.

У четвер В.ЛИТВИН виступить на засіданні МПА СНД.

Цього ж дня голова Верховної Ради України проведе зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм МИРОНОВИМ і з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Луісом Марія де ПУЧЕМ.

Як очікується, В.ЛИТВИН також зустрінеться з губернатором Санкт-Петербурга Валентиною МАТВІЄНКО.