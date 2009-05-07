Президент висловив співчуття сім'ям загиблих у Дніпропетровську

У зв`язку з трагічними наслідками пожежі, що сталася у Дніпропетровську в залі ігрових автоматів, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив глибоке співчуття сім`ям загиблих і постраждалим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він також запропонував Прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО невідкладно створити Урядову комісію для з`ясування причин цієї трагедії та організації перевірки дотримання вимог законодавства щодо функціонування подібних закладів в Україні.

Одночасно Президент дав доручення Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ провести ретельне розслідування та притягнути до відповідальності винних, а також зобов`язав голову Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ надати всю необхідну допомогу родинам загиблих та постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у житловому будинку в приміщенні ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали. У зв’язку з цією трагедією Прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відмінила запланований на сьогодні візит до Праги на саміт ініціативи “Східне партнерство” і планує відбути до Дніпропетровська.