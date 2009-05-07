Кількість жертв у Дніпропетровську зросла до 10 осіб

Кількість жертв пожежі у залі іігрових автоматів у Дніпропетровську зросла до 10 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. За даними прокуратури, одна людина з числа постраждалих внаслідок пожежі померла по дорозі до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

Фото УНІАН