Кількість жертв у Дніпропетровську зросла до 10 осіб
10:17, 07 травня 2009Політика
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Одна людина померла дорогою до лікарні
Кількість жертв пожежі у залі іігрових автоматів у Дніпропетровську зросла до 10 осіб.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. За даними прокуратури, одна людина з числа постраждалих внаслідок пожежі померла по дорозі до лікарні.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.
Фото УНІАН
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