Тимошенко вилетіла на місце трагедії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла до Дніпропетровська, де сьогодні вночі в результаті пожежі в залі ігрових автоматів загинули 10 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує побувати на місці трагедії, а також відвідати постраждалих, які перебувають у лікарнях міста.

Крім того, як повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА, після повернення до Києва Ю.ТИМОШЕНКО проведе спеціальне засідання Кабінету міністрів, на якому, зокрема, буде розглянуто питання про виділення коштів постраждалим.

Як повідомлялося, пожежа в залі ігрових автоматів, який розміщується в житловому будинку, сталася сьогодні близько першої години ночі. Загинули дев`ять осіб, ще один помер у лікарні. 10 осіб госпіталізовано.

Дніпропетровська міліція порушила кримінальну справу за фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі ігрових автоматів.

Фото УНІАН