Тимошенко облаштувала ”гніздечко” для дочки і зятя (фоторепортаж)

Донька Юлії Тимошенко Женя з чоловіком Шонном Карром живуть у заміському будинку у Кончі-Озерній. Сімейне гніздечко дітям облаштувала сама леді Ю.

"Це будинок тітки. Коли ми вирішили жити в Україні, вона подарувала нам його. А мама привела до ладу", - розповіла Женя журналу Viva, журналістам якого вдалося потрапити у "святая святих".

Зовні будинок, в якому живе подружжя, виглядає досить скромно: два поверхи, білі стіни, дах з черепиці, невеличкий квітник навколо кам’яного ґанку, зелений газон.

Наповнення ж будинку, виконане у стилі французької садиби, виглядає більш розкішним. Трохи "зістарені" меблі, прикрашені квітчастим орнаментом, пофарбовані у блідо-блакитний колір; диванчики зразка ХІХ століття з маленькими подушечками; великий стіл для обіду, покритий мереженою білою скатертиною ручної роботи; на веранді – плетені крісла і столик.

"У нашому домі весь інтер’єр аж до дрібниць розробляла мама", - зізнається Женя. "Так, це усе мамочка робила. Вона з любов’ю підходила до всього, підбирала меблі, якісь інтер’єрні штуки... В цілому, увесь дизайн – це її заслуга. У неї чудовий смак. Коли я лише готувалася приїхати з Британії до України, мама готувала цей будинок для нашої великої сім’ї. А потім, коли вона дізналася, що я виходжу заміж, довелося вносити деякі корективи", - розповідає вона.

ТаблоID, фото журналу Viva