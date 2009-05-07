Серед поліцейських, яким дісталося від Луценка, - жінка

13:13, 07 травня 2009
Політика
7591 0

Двоє правоохоронців - на лікарняному

З’ясовуються нові подробиці інциденту за участі українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта. Німецька поліція заявляє, що внаслідок сутички з Луценком постраждали четверо правоохоронців. 

«Внаслідок сутички з Луценком постраждали четверо наших колег – троє чоловіків і одна жінка», - сказав «Німецькій хвилі» речник франкфуртської поліції Юрґен Лінкер. Двоє співробітників правоохоронних органів отримали забиття та подряпини і досі перебувають на лікарняному. Ще двоє поліцейських отримали легші травми, повідомив речник поліції.

 У поліції Франкфурта заявляють, що досі до них не надходило офіційних запитів з боку МЗС чи дипломатичних установ щодо обставин інциденту за участі українського міністра. Однак якщо такий запит від зовнішньополітичного відомства надійде, поліція у встановленому порядку надасть протокол з місця подій. «Закон зобов’язує державні органи обмінюватися інформацією», - наголосив Лінкер.

Інші деталі  інциденту за участі Луценка німецькі правоохоронці не наводять, посилаючись на дипломатичний статус міністра. Однак у поліції наголошують, що передадуть протокол подій до прокуратури.

 Нагадаємо, президент Ющенко дав доручення провести розслідування інциденту. МЗС вже повідомило, що взялося виконувати це доручення.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter