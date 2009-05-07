Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Чехії для участі у саміті “Східне партнерство”.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, після прибуття до Праги Президент України матиме зустріч з європейським комісаром з питань зовнішніх відносин та політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Після цього В.ЮЩЕНКО візьме участь у Першому пленарному засіданні саміту “Східного партнерства”.

Після Першого пленарного засідання планується, що В.ЮЩЕНКО зустрінеться з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ, а також з президентом Європейсько комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Після закінчення цих зустрічей відбудеться підхід Президента України до представників українських ЗМІ.

Крім цього, згідно з програмою, В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ. В цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва.