Ющенко побачив, як роблять склотару преміум-класу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в селі Зоря Рівненської області відвідав ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», що є одним із національних лідерів виробництва скляного посуду.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті нового цеху, а також оглянув діючі цехи, де ознайомився з виробничим процесом склотари преміум-класу.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що підприємство знайшло відповідь на ключове питання української економіки – прихід інвестора. «Якщо ми знаємо, як запросити сюди інвестора, ми знайдемо ключ для добробуту всіх українців. Подібні підприємства роблять інвестиційну перспективу для всієї України», – сказав Президент.

Після церемонії відкриття цеху глава держави взяв участь в зустрічі з представниками ділових кіл Рівненщини та керівниками обласних державних структур.

*** ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» виготовляє понад 100 видів склотари для харчової промисловості за сучасною технологією. Завдяки новому цеху щорічний випуск продукції зросте на 200 млн. грн., буде створено додатково 240 робочих місць. У 2004 році на реконструкцію одного з цехів підприємства вкладено 20 млн. доларів США інвестицій. Кошторисна вартість відкритого сьогодні цеху – 150 млн. грн.