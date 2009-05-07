У Єдиному Центрі поділилися секретом успіху

Перемоги “Єдиного Центру” на місцевих виборах примусили активізувати свою діяльність Партію регіонів та Блок Юлії Тимошенко в регіонах.

Таку думку висловив лідер “Єдиного центру”, народний депутат Ігор КРІЛЬ на прес-конференції у Луганську, повідомляє прес-служба партії.

«ПР та БЮТ намагаються ігнорувати місцеві вибори. Вони звикли виїжджати на рейтингу партійних вождів чи на партійному бренді. Але поява конкурента у вигляді “Єдиного центру” змусила ці партії активізуватися і забути про своє політичне тунеядство на місцевих виборах», - відзначив І.КРІЛЬ.

Він пояснює незацікавленість місцевими виборами Партії регіонів та БЮТ тим, що “у регіонах їм нічого ділити”. «В Києві є гроші та влада. Тому основні сили політичні партії як павуки гризуться на всеукраїнських виборах», - сказав він.

Натомість, на переконання І.КРІЛЯ, основні проблеми людей вирішуються на місцях. Саме тому, за його словами, “Єдиний центр” на місцевих виборах у березні та травні 2009 року висунув кандидатів майже у кожному виборчому окрузі.

«Перемоги “Єдиного центру” у монополізованих ПР та БЮТ областях пояснюються сильними регіональними організаціями, що об’єднали авторитетних людей на місцях», - підкреслив І.КРІЛЬ.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. Згідно з їхніми підсумками, партію “Єдиний центр” в облраді представлятиме 20 депутатів, ця політична сила отримала другий результат.

3 травня у Лисичанську відбулися дострокові вибори мера. 4 травня у прес-службі «Єдиного центру» заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів виборців, її представник Валерій БОНДАРЕНКО «практично став Лисичанським міським головою» – за нього на виборах 3 травня проголосували 17,33% виборців.

Водночас Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявило про грубі порушення прав виборців на цих виборах.