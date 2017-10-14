Туреччина ввела заборону на прийом кораблів з окупованого Криму під будь-якими прапорами

Туреччина не буде приймати кораблі, які прибули з портів Криму. Про це в п'ятницю, 13 жовтня, повідомив представник палати судноплавства Туреччини, передає DW.com.

Зазначається, що заборона стосується суден під будь-яким прапором.

У відповідь у Раді Федерації Росії назвали це рішення "недружнім" кроком. "Своєю забороною Туреччина, можливо, штовхає Росію на корекцію відносин між двома країнами, що може відбитися на спільних діях в Сирії", - заявив в інтерв'ю ТАСС перший заступник голови комітету ради федерації з оборони і безпеки Франц Клинцевич.

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Він також назвав це рішення "випинанням амбіцій". "Тут явно не обійшлося без вказівного перста верховної влади Туреччини", - додав Клинцевич.

9 жовтня, під час візиту до Києва президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив проти анексії Криму і заявив, що Анкара буде і надалі підтримувати територіальну цілісність України. Він не відповів на питання, чи планує Туреччина вводити якісь санкції проти Росії.