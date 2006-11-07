У Черновецького народився онук, якого назвали Леонідом

Сьогодні о 7-й ранку у Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО народився онук (вага 3 кг 750 г і зріст 52 см), якого назвали на честь діда – Леонідом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: “Я безмірно щасливий, що Бог дав мені трьох онуків, один з яких народився сьогодні у мого сина Степана та його дружини Жанни. Сподіваюся, що коли хлопчик підросте, то житиме в суспільстві справедливості і сам братиме участь у тому, аби Україна стала взірцем партнерських відносин між громадою та владою. Маю надію, що він буде щасливою, мужньою, красивою людиною, продовжувачем багатьох добрих починань, а я встигну передати йому свій життєвий досвід і свої життєві принципи”.