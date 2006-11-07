Росія перепросить український ”Зеніт”

З 2007 року Росія повертається до використання українських ракетоносіїв “Зеніт” для запуску супутників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ.

“З наступного року Росія повертається до запуску супутників за допомогою українських ракетоносіїв “Зеніт”, - сказав О.ПАЛІЙ.

За його словами, РФ відмовилась від використання українських “Зенітів” у 1999 році, але при використані власних ракетоносіїв часто виникали аварійні ситуації, що призводило до великих санкцій. Експерт вважає, що через це РФ змушена повернутись до використання українських ракетоносіїв.

“Це свідчить про те, що навіть така велика держава як Росія не здатна виробляти деяких речей, які здатна виробляти Україна з не великими витратами”, - додав О.ПАЛІЙ.