Комітет ВР отримав дані, що німецький скандал з Луценком - правда

Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією отримав від німецької сторони інформацію, що підтверджує достовірність повідомлень ЗМІ про недостойну поведінку міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив член парламентської фракції ПР, заступник голови профільного комітету Верховної Ради Микола ДЖИГА.

”Комітетом Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією від німецької сторони отримана попередня інформація щодо скандальних подій, що відбулися в міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні, і до яких був безпосередньо причетний міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО”, - повідомив М.ДЖИГА, підкресливши, що “інформація, отримана комітетом, повністю підтверджує достовірність оприлюднених в ЗМІ фактів недостойної поведінки українського високопосадовця за кордоном”.

У зв’язку з цим народний депутат наголосив, що “Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією висловлює занепокоєння намаганнями посадовців Посольства України в Німеччині ввести в оману державні органи влади України і громадськість щодо подій, учасником яких став міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО”.

”Комітет застерігає Постійного представника МВС України у Посольстві України в Німеччині ДЯТЛОВА і керівника міжнародного відділу Посольства України в Німеччині КАЛЮКА щодо неприпустимості поширення завідомо неправдивої інформації”, - йдеться у заяві Н.ДЖИГИ.

Як повідомлялося, 5 травня німецька газета "Більд" написала, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після зіткнення з правоохоронцями.

У свою чергу в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні і доручив першому заступникові міністра закордонних справ Владимиру ХАНДОГІЮ запитати офіційну інформацію з цього приводу в Посольстві ФРН в Україні.

Міністерство закордонних справ України вже звернулося з нотою до Посольства ФРН в Україні щодо надання офіційної інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.