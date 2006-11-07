Розпочнеться IV з’їзд адвокатів України
16:45, 07 листопада 2006Політика
484
11 листопада 2006 року відбудеться IV З’їзд адвокатів України.
З`їзд проходитиме у м. Рівне. Початок з`їзду о 10 годині ранку в приміщенні Рівненського обласного драматичного театру (Театральний майдан, 1, м. Рівне).
Акредитуватися для участі у З`їзді представники ЗМІ можуть до 17 години 10 листопада
контакт: Денисюк Алла Миколаївна
тел/факс: 8-0362-2303-61
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter