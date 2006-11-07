Розпочнеться IV з’їзд адвокатів України

11 листопада 2006 року відбудеться IV З’їзд адвокатів України. З`їзд проходитиме у м. Рівне. Початок з`їзду о 10 годині ранку в приміщенні Рівненського обласного драматичного театру (Театральний майдан, 1, м. Рівне). Акредитуватися для участі у З`їзді представники ЗМІ можуть до 17 години 10 листопада контакт: Денисюк Алла Миколаївна тел/факс: 8-0362-2303-61

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