Розпочнеться IV з’їзд адвокатів України

16:45, 07 листопада 2006
Політика
484

11 листопада 2006 року відбудеться IV З’їзд адвокатів України.

З`їзд проходитиме у м. Рівне. Початок з`їзду о 10 годині ранку в приміщенні  Рівненського обласного драматичного театру (Театральний майдан, 1, м. Рівне).

 

Акредитуватися для участі у З`їзді представники ЗМІ можуть до 17 години  10 листопада

контакт: Денисюк Алла Миколаївна

тел/факс: 8-0362-2303-61

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter