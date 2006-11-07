Азаров на Кіпрі почув рідний, донецький запах

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що курорти Криму нітрохи не гірші від закордонних. Таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні в Сімферополі під час наради з активом Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, нещодавно у нього були "негаразди з легенями", і лікарі порадили йому "поїхати подихати чистим повітрям". "У жовтні в Криму, на жаль, холодно, довелося поїхати туди, де тепліше», - сказав перший віце-прем`єр-міністр України, додавши, що відправився поправляти здоров`я на Кіпр. "Але унікальна природа Криму, унікальне повітря Криму, ландшафтна краса Криму ні в яке порівняння не йде з Кіпром. Я не хочу говорити поганого про Кіпр, де мене дуже добре зустрічали, але це не те місце, куди слід їхати відпочивати", - заявив М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що на Кіпрі безпосередньо поблизу п`ятизіркових готелів працюють великі підприємства з "колосальними вихлопами", в Криму ж "такого немає". "Перший день приїхали (на Кіпр - УНІАН), виходимо на пірс із дружиною. Вона каже: щось якийсь запах - природний, рідний, донецький. Якийсь гар, може, десь багаття палять?! Виявилося, поряд із п`ятизірковим готелем величезний цементний комбінат. Колосальні вихлопи! У нас же з вами цього немає, у нас ПБК - унікальна зона!", - зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

На його думку, в Криму "є всі умови" для відпочинку, проте для того, щоб півострів став конкурентоспроможним, потрібно навести лад в автономії. "Що треба зробити? Завезти електроенергію в достатній кількості ПЛАКІДІ вашому (кримський прем`єр-міністр - УНІАН), Толі ГРИЦЕНКУ (кримський спікер - УНІАН) треба цим зайнятися. Треба розв`язати проблеми з водою, каналізацією, щоб вона не була відкритою, щоб не було скидання в море, щоб вода була чиста. Дорогі привести в порядок, пляжі, - сказав М.АЗАРОВ. - Потім потік туристів з України і Росії, Казахстану і Узбекистану можна спокійно перенацілити на Крим". Як зазначив М.АЗАРОВ, якщо кримське керівництво за сприяння центральної влади все це зробить, то Крим стане "стовідсотково не тільки самодостатнім регіоном", але перетвориться на регіон-донор.