У Нашій Україні знайшли помилку - участь у виборах у складі блоку НУ-НС

20:27, 07 травня 2009
Політика
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Партія готується до обрання голови Ради

Народний Союз “Наша Україна” планує найближчим часом обрати голову Ради партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НСНУ.

За повідомленням прес-служби сьогодні виконувач обов’язків голови центрвиконкому «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та його заступник Віра УЛЬЯНЧЕНКО провели нараду з Головами та представниками регіональних осередків партії Народний Союз «Наша Україна» щодо підготовки до засідання Ради партії. Представники регіональних організацій запропонували в першу чергу розглянути на політраді три нагальні питання – обрання голови Ради партії, затвердження голови виконкому «Нашої України» і складу статутної комісії. Члени НСНУ поставили питання про необхідність обрання партійного керівництва на найближчому засіданні політичної ради, оскільки в нинішніх умовах організаційно партія не може ефективно працювати.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ подякував всім регіональним організаціям, які подали свої пропозиції до робочої групи з підготовки змін до статуту і зауважив, що на Раді партії планується затвердити склад і голову комісії, яка працюватиме над внесенням змін до статуту Народного Союзу «Наша Україна».

Під час засідання порушувалося питання партійної єдності в «Нашій Україні». Члени НСНУ зазначили, що якщо в центрі існує різниця в позиціях, то на місцях цього немає – активісти чекають на відновлення роботи і готові до дій. Більшість представників регіональних осередків також висловили думку про те, що участь партії у виборах у форматі Блоку була помилковою і що сьогодні як ніколи гостро стоїть питання розбудови «Нашої України».

Остаточний порядок денний політради «Нашої України» планується затвердити на засіданні Президії партії, яке відбудеться наступного тижня.

 

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