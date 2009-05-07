Тимошенко напише Литвину про першочерговий закон

Уряд має намір звернутися до Верховної Ради з проханням про першочерговий розгляд законопроекту про заборону на розміщення закладів грального бізнесу в населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Наш уряд направляв на розгляд ВР спеціальний законопроект, який істотно обмежує розміщення гральних залів і вводить серйозний контроль за ігровими приміщеннями, але багато місяців ці законопроекти лежать у Верховній Раді і, на жаль, частина депутатів цинічно лобіюють поширення грального бізнесу в Україні і не дають можливості включити цей законопроект до порядку денного», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні після розгляду відповідного законопроекту на засіданні уряд має намір звернутися з листом до голови ВР Володимира ЛИТВИНА про необхідність ухвалення цього закону в першочерговому порядку.

«На тлі цього трагічного випадку з пожежею в непристосованому для розміщення гральних автоматів залі в Дніпропетровську, безумовно, депутати повинні відкласти вбік свій лобізм і проголосувати за законопроект, який створює певний порядок і обмеження розвитку цього бізнесу на території України», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що законопроект передбачає заборону на розміщення гральних закладів у населених пунктах. При цьому глава уряду послалася на міжнародний досвід, зокрема, таких країн, як Росія, Франція, Швейцарія, Швеція, Туреччина і Польща, де гральний бізнес суворо обмежується і регламентується, або є державною монополією.

Зокрема, проектом закону, який Кабмін подасть до парламенту, передбачено, що гральні заклади, розміщені у населених пунктах, до 1 січня 2010 року повинні будуть або закриватися, або переїжджати за межу такого населеного пункту.

У разі невиконання даної вимоги порушникові загрожує штраф у розмірі 1,7 млн. грн. (100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також позбавлення ліцензії на здійснення гральної діяльності.

Також передбачено, що до того, як законопроект буде розглянутий у другому читанні, Міністерство регіональної політики і будівництва має розглянути усі можливі варіанти спеціальних територій, на який планується розміщувати об`єкти грального бізнесу.