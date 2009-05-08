МЗС України зацікавився контактами з Росією

Міністерство закордонних справ України зацікавлене в активізації контактів з РФ на всіх рівнях.

Про це журналістам у Празі повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

За його словами, «нам хотілось би більш активного діалогу, нам би хотілось розв’язання тих чи інших проблем».

В.ХАНДОГІЙ зазначив, що активізація контактів на всіх рівнях, в тому числі і на вищому рівні є пріоритетом для України у відносинах з Росією.

«Ми зацікавлені частіше зустрічатися, більше спілкуватися на всіх рівнях з усіх питань», - сказав В.ХАНДОГІЙ.