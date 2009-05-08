Лавринович: треба заспокоїти людей, які вважають себе посланниками Бога

Член Партії регіонів, перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що для досягнення стабільності в Україні потрібно заспокоїти кількох людей, які вважають себе “посланниками Бога на землі”.

Таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив в інтерв’ю газеті “Голос України” (№ 84 від 8 травня 2009 року).

Говорячи про шляхи досягнення стабільності у державі, політик зауважив, що “потрібно заспокоїти кількох людей, які отримали державні повноваження і подумали, що вони посланники Бога на землі”.

“Те, що Президент України і очільник уряду демонструють протягом п’яти років зневагу до права, в тому є їхня спорідненість і головна причина того, що ми маємо в країні. Якщо одна особа раптом змагається за те, щоб бути в державі і Президентом, і прем’єр-міністром, друга особа вважає, що наявність інституту Президента є помилковою або зайвою, то маємо той результат, який є”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, “якщо вищі очільники країни абсолютно спокійно можуть нехтувати всіма законами, то чому це від пересічних громадян мають вимагати, щоб вони були законослухняними і все виконували”.

“Сьогодні Україна – це держава безвідповідальності і безкарності”, - констатував політик.

О.ЛАВРИНОВИЧ також висловився проти ухвалення нової Конституції, водночас наголосивши на необхідності внесення змін до чинної редакції Основного Закону.

“Ми маємо Основний Закон країни, ми повинні його вдосконалювати відповідно до вимог часу і особливо нині, коли у нас створено додаткову проблему після 2004 року. Тому ми маємо вже не просто так поліпшити чи ні, а в нас є необхідність привести її до нормального вигляду, щоб не було джерела додаткових проблем в Україні, які, на превеликий жаль, сьогодні є через конфліктність окремих норм Основного Закону”, - переконаний О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як він зауважив, “якщо хтось з волі однієї людини хоче проводити референдум по новій Конституції, я просив би їх протверезитися трошки і зрозуміти, що в державі є багато людей, які захищатимуть свою країну і її конституційний лад”.