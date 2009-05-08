Ющенко взяв участь у церемонії перепоховання останків полонених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у місті Славута Хмельницької області на міжнародному кладовищі «Поле пам`яті» взяв участь у церемонії перепоховання останків військовополонених, полеглих під час Другої світової війни - жертв фашистського концентраційного табору «Шталаг №329» та концентраційного табору «Грослазарет-30».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у заході також взяли участь ветерани Другої світової війни, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Сергій КИРИЧЕНКО, командувач Сухопутних Військ Збройних сил України Іван СВИДА, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Іван ГАВЧУК, голова Вінницької обласної державної Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, військовослужбовці Збройних сил України, представники громадських організацій, громадськості міста, релігійних конфесій.

Глава держави та учасники заходу вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання та поклали до центрального монументу Меморіалу вінки та квіти.

У рамках заходу представниками різних релігійних конфесій відслужили панахиду за воїнами, загиблими у фашистських концтаборах.