Єврокомісар Ган поскаржився на спроби ускладнити роботу НАЗК і життя українським активістам

Європейський комісар з Європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнес Ган заявив, що влада України постійно намагається ускладнити життя активістам і громадським організаціям, які борються з корупцією. Про це він сказав в інтерв'ю сайту Eastbook.

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На думку Гана, поки що рано говорити про неефективність боротьби з корупцією в Україні. «Ми з самого початку з ентузіазмом підтримували всі реформи в Україні та боротьбу українців з корупцією, зокрема, рішення про створення низки антикорупційних інституцій та обов'язкове оприлюднення доходів державних чиновників з метою громадського контролю. Потрібен час, щоб досягнути бажаних результатів, щоб перейти від ситуації, в якій корупція є частиною системи, до ситуації, коли вона не просто оголошена поза законом, але є неприйнятною в культурному плані. Тому було б передчасно припускати, що Україна в цій битві зазнала поразки», - сказав Ган.

Разом з тим він вказав на ряд недоліків у питанні протидії корупції в Україні.

«Тим не менше, факт залишається фактом - багато вироків у справах за участю високопосадовців досі не прозвучали, незалежність Національного агентства з питань запобігання корупції перебуває під загрозою. Цей орган досі не може ефективно перевіряти декларації про доходи державних посадових осіб.

Крім того, влада України, схоже, постійно намагається ускладнити життя активістам з боротьби з корупцією і громадським організаціям, які намагаються перемогти в сутичці з корупцією на найвищих рівнях», - заявив єврокомісар.

Хан запевнив, що ЄС та інші партнери продовжать співпрацювати з Україною з антикорупційних питань.

«Ми разом з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими донорами і міжнародними організаціями стурбовані тим, як виглядає ситуація з даного питання в Україні. Незважаючи на це, я можу запевнити, що ми й надалі чинитимемо тиск з метою досягнення прогресу на шляху до повної ліквідації корупції в Україні», - додав він.