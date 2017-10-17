Саакашвілі закликав протестувальників не розходитись з-під Ради

Позбавлений громадянства екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі закликав мітингарів під Верховною Радою не розходитись, пише «УП».

"Хороша ідея – нам тут залишитись, поки вони не виконають наших вимог", – сказав Саакашвілі на площі Конституції.

При цьому він також заявив, що влада погодилась у четвер виконати 2 з 3 вимог мітингувальників. При цьому, Саакашвілі у своїй промові згадав і президента.

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"Януковича більше ненавиділи, аніж Кучму, а Порошенка більше ненавидять, ніж Януковича. І це сумний факт", – заявив Саакашвілі, додавши, що "різниця між Януковичем та Порошенком полягає в тому, що від Януковича ніхто нічого хорошого не очікував, а Порошенко задобрював народ солодкими промовами".

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві учасники мітингу за скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та внесення змін до виборчого законодавства встановлюють намети на вулиці Грушевського. Це відбувається навпроти площі Конституції. Наразі активісти встановлюють один намет, водночас поряд лежить інвентар для встановлення інших наметів.