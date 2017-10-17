Учасники мітингу під Радою намагалися заблокувати вихід з парламенту

Учасники мітингу під Радою намагалися не випустити за огорожу деяких народних депутатів після закриття пленарного засідання.

Зокрема, група протестувальників оточила позафракційних депутатів Андрія Білецького та Олега Петренка на вулиці Грушевського біля огорожі, передає Громадське.

Група людей, яка намагалася не випустили цих парламентаріїв, заявили, що є представниками "Автомайдану".

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Також на виході з будівлі комітетів Верховної Ради група людей під прапорами "Руху нових сил" зупинила народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктора Кривенка.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції біля парламенту напали на народного депутата від фракції "Блоку Петра Порошенка" Олега Барну. Це сталося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Деякі учасники акції почали кидати у Барну різними предметами та штовхати. Дехто з мітингувальників обурювався, що депутат залишає будівлю парламенту.