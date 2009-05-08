У фракції Тимошенко скаржаться на буйну фантазію контролерів

Більшість органів державного нагляду і контролю заважають працювати підприємцям.

Як повідомляє прес-служба Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час робочої групи з дозвільної системі та виконання контрольних функцій у сфері господарської діяльності.

За її словами, в Україні функціонує більш як 80 органів державного нагляду і контролю. Є контролюючі органи, які сумлінно виконують свою роботу, але в більшості своїй вони просто заважають працювати підприємцям.

Глава комітету зазначила, що зараз спостерігається «розгул» контролюючих органів. За її словами, щоб вони остаточно не знищили бізнес, необхідно «ввести чіткі рамки роботи, точний перелік критеріїв, за якими допускається проведення перевірок».

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила сумнів щодо ефективності роботи контролюючих органів. За її словами, згідно із законом, кожен «контролер» має підготувати уніфіковані форми актів і перелік причин для проведення перевірок.

«Але їх все ще немає. На ділі, кожна перевірка підприємства залежить від буйної фантазії контролера», - вважає глава комітету.

Щоб стимулювати контролюючі органи до виконання законодавчих норм, Комітет ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва надіслав лист до Кабінету міністрів. В ньому депутати просять надати інформацію про те, на якій стадії перебуває впровадження законодавчих норм органами державного контролю.

«Зрештою, такі свідомі «недоробки» органів держконтролю є додатковим бар`єром для ведення бізнесу. Допустити свавілля контролюючих органів в умовах кризи – все одно що підписати бізнесу смертельний вирок. І ми цього не допустимо», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.