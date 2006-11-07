Після нападу госпіталізовано активістку “Міського дозору”

Сьогодні до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги госпіталізовано керівника Фрунзенського районного осередку опозиційної громадської організації “Міський дозор” Діану ВОЛОШИНУ, яку було побито вчора у під’їзді будинку, де вона мешкає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, лікарі оцінюють стан здоров’я Діани як середньо-тяжкий – зафіксовано черепно-мозкову травму, ушкодження обличчя, зокрема, щелепи.

Коментуючи подію, керівник “Міського дозору” Владислав ПРОТАС заявив, що вважає інцидент “результатом побоювань міської влади постати ще раз перед виборами”. Те, що сталося, керівник організації розцінює як “тиск на опозицію”.

За його словами, “надто багато фактів наводять на думку про те, що інцидент не був простим випадком: дівчина вела збори, вона відносила документи до міської ради (списки ініціативних груп для збору підписів за проведення референдуму про відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА – УНІАН)”. При цьому В.ПРОТАС зазначив, що під час нападу у дівчини не відібрали ні грошей, ні телефону.

“Ми очікували якоїсь іншої протидії проведенню референдуму: зриву зборів, численних судових позовів, підставних ініціативних груп, фальсифікацій, але ніяк не фізичного насилля, тим більше спрямованого на молоду беззахисну дівчину”, - сказав В.ПРОТАС.

Він заявив, що “Міський дозор” контролюватиме всі етапи слідства. “Крім того, - сказав керівник організації, - ми забезпечимо нашого співробітника всім необхідним – грошима на лікування, медикаменти і продукти. Своїх у біді ми не кидатимемо”.

У прес-службі повідомили, що в момент нападу Діана добре розгледіла обличчя нападника. Його прикмети передано міліції, один з підрозділів якої розташований у тому ж будинку, де було вчинено напад на дівчину.

Як повідомляв УНІАН, Д.ВОЛОШИНУ було побито 6 листопада близько 19.30. Невідомий напав на дівчину у під’їзді її будинку, коли вона поверталася додому. За інформацією прес-служби “Міського дозору”, приблизно за дві години до нападу Діана віднесла у Харківську міську раду документи про створення ініціативної групи для збору підписів за проведення референдуму щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА. Третього листопада Д.ВОЛОШИНА головувала на зборах громадян, які сформували ініціативну групу для збору підписів за проведення референдуму. Вона є активним членом організації і брала участь у багатьох акціях “Міського дозору”.

У Комінтернівському райвідділі міліції м. Харкова повідомили, що 6 листопада до райвідділу надійшла заява про побиття Д.ВОЛОШИНОЇ. Працівники райвідділу збирають матеріали, щоб передати їх слідчим.