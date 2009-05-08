МЗС для боротьби з піратством не вистачає тільки грошей?

Міністерство закордонних справ України вважає, що необхідно негайно вирішити питання щодо залучення України до операції ЄС по боротьбі з морським піратством біля узбережжя Сомалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“МЗС України вважає, що це питання треба вирішувати негайно. Ми вважаємо, що це питання є політично важливим не лише з точки зору досвіду взаємодії з ЄС і НАТО в цій сфері, а й з точки зору забезпечення відповідної безпеки і захисту моряків, які переважно є громадянами України”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ нагадав, що ще півроку тому МЗС України спільно з іншими міністерствами та відомствами розробили конкретні пропозиції щодо участі України в цій операції.

“МЗС вже давно відпрацював ці пропозиції спільно з причетними міністерствами і відомствами і про них знають в Кабінеті міністрів”, - додав він.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що МЗС вже провів неофіційні консультації з секретаріатом Ради ЄС з цього приводу і в принципі українські пропозиції сприймаються позитивно. Водночас, за його словами, на сьогодні немає фінансових ресурсів, необхідних для участі України в цій операції.

“Всі спроби МЗС позитивно вирішити це питання наражаються на відсутність фінансових ресурсів. Можливо це об’єктивний факт, але, я переконаний в тому, що з огляду на резонансні справи, зокрема, з “Фаїною”, більш ніж нагальним є активне і практичне залучення (України) до цих операцій”, - сказав він. При цьому заступник міністра закордонних справ зазначив, що сума, необхідна для участі в операції ЄС проти піратства, “дуже мізерна”, порівняно з тим зиском та перевагами, які наша держава отримає від участі в цій операції.

К.ЄЛІСЄЄВ пояснив, що в разі участі України в цій операції, кораблі ЄС і НАТО будуть супроводжувати судна, які йдуть під прапором України або команда яких складається з українських громадян.

Як повдіомляв УНІАН, сьогодні Президент Виктор ЮЩЕНКО заявив, Україна готова брати активну участь у військово-морській операції Євросоюзу у боротьбі з піратством «Аталанта» “шляхом її розвідувального, логістичного чи транспортного забезпечення, залучення сил спеціального призначення як груп захисту цивільних суден”.

Міністерство оборони оцінює участь одного українського корабля в міжнародній операції проти піратства в 35 млн. грн. на місяць.