У Путіна прокоментували мітинг під Радою в Києві

Кремль спостерігає за розвитком подій у Києві, де відбуваються акції протесту. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми спостерігаємо за тим, що там відбувається", - сказав він. Також Пєсков, коментуючи акції протесту в українській столиці, заявив, що "ситуація далека від стабільної".

Читайте такожНардеп Барна про напад на нього під Радою: "так діє натовп шакалів" (відео)

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.