Ющенко вестиме з антикризовою коаліцією війну вето

Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає, що Україну чекає новий етап протистояння між Президентом і парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер кримських комуністів заявив сьогодні в Сімферополі, що США ведуть геополітичне протистояння з Росією за сприяння Грузії, а також "режиму" Президента Віктора ЮЩЕНКА, який, на думку Л.ГРАЧА, проводить "прозахідницькі наступи", не боячись "реакції з боку свого народу".

У зв`язку з цим, на думку лідера комуністів Криму, глава української держави ветуватиме закони, прийняті антикризовою коаліцією, сформованою у Верховній Раді Партією регіонів, Соціалістичною партією і Компартією України.

"Найближчими тижнями нас очікує новий етап протистояння в Україні. Кліка ЮЩЕНКА вестиме війну вето, вона через ветування будь-якого кроку антикризової коаліції не даватиме можливості трудитися, розвиватися, вирівнювати взаємини", - заявив Л.ГРАЧ.