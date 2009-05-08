В УНА-УНСО ладні розвісити в Криму червоні прапори, аби не російські?

Акція “У кожному вікні – російський прапор!”, організована в Криму молодіжною організацією “Прорив” і присвячена Дню Перемоги, не сприяє порозумінню в питаннях історії в суспільстві, а навпаки є провокаційною і не толерантною стосовно ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови політради Української Національної Асамблеї - Української Народної Самооборони (УНА-УНСО) Руслана ЗАЙЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, кримське відділення “Прориву” закликало жителів Криму до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні вивісити російські триколори на вікнах або балконах своїх будинків. Акція «В кожному вікні – російський прапор!» почалася вчора в Сімферополі (всім бажаючим роздавали триколори та георгіївські стрічки), її також хочуть провести в Євпаторії, Керчі, Саках, Феодосії, Ялті, завершиться захід у червні в Севастополі.

Коментуючи цю акцію, лідер УНА-УНСО наголосив, що “роздавати російські прапори напередодні Дня Перемоги, тоді як радянські солдати воювали під червоними прапорами, і пояснювати це тим, що “Росія є правонаступницею Великої Перемоги” - цинічно та образливо по відношенню до мільйонів українців, білорусів та людей інших національностей, які поклали своє життя в боротьбі з фашизмом”.

“Приписування Перемоги над фашизмом лише одному народові аж ніяк не вселяє мир та злагоду між самим ветеранами, між ветеранами та іншими поколіннями, між людьми різних національностей. До цього ініціатори акції гучно закликають на словах, однак на ділі, як бачимо, діють абсолютно в іншому дусі”, - підкреслив Р.ЗАЙЧЕНКО, коментуючи слова лідера кримського “Прориву” Надії ПОЛЯКОВОЇ, яка заявила: “Все ж таки ключову роль зіграла саме Росія... Що допомогло перемогти у війні? Російський дух, який передала Росія своїм воїнам”.

При цьому Р.ЗАЙЧЕНКО у своїй заяві наголосив: “А чому саме Росія передала свій дух, а не, скажімо, Казахстан, Грузія чи Естонія, які тоді входили до складу Радянського Союзу і які послали своїх синів на фронт?”.

“В радянській історіографії наполегливо підкреслювалось значення братерської дружби в Перемозі, виходить, ініціатори акції не згодні з цим і переписують радянську історіографію. Втім, і це можна було б вибачити, якби заради отримання сумнівних політичних дивідендів вони не паплюжили честь полеглих у війні мільйонів неросіян, при тому, що ці люди вже не можуть відповісти їм”, - упевнений Р.ЗАЙЧЕНКО.

На його переконання, ініціатори акції “умисно намагаються створити ілюзію, що ніби вся Україні завішана російськими триколорами та георгіївськими стрічками”. Водночас автор заяви зауважив, що “якраз під цими імперськими знаменами воювала проти власного народу армія зрадника генерала Власова”.

Лідер УНА-УНСО закликає “всіх, хто любить Україну, хто шанує її незалежність і свободу, великою ціною отриману у травні 1945-го, по всій нашій квітучій державі розгорнути національні прапори, вшанувати пам’ять всіх, хто загинув у боротьбі з фашизмом”.

“Об’єднаємось у печалі і пам’яті про загиблих”, - закликав Р.ЗАЙЧЕНКО і зауважив, що “за християнськими звичаями, великий гріх у поминальні дні сваритися і сіяти ворожнечу поміж братами ближніми”.