Модернізація української ГТС розпочнеться у 2010 році?

У Міністерстві закордонних справ Україні прогнозують, що модернізація української газотранспортної системи (ГТС) розпочнеться у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Думаю, що з наступного року можна говорити про початок реалізації певних проектів”, - сказав він.

За словами дипломата, у поточному році будуть вирішуватися організаційні питання, будуть відбиратися проекти, відбудуться консультації з потенційними інвесторами, проходитиме процес створення відповідної логістичної інфраструктури.

Також К.ЄЛІСЄЄВ наголосив, що у цьому питанні дуже важливою є ініціатива Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо заснування на території України регіонального представництва Європейського інвестиційного банку.

“Це дуже важливо, оскільки у такий спосіб ми залучаємо до себе вагомі інвестиційні європейські інституції”, - зазначив заступник глави МЗС, нагадавши, що Європейський інвестиційний банк планує брати участь в модернізації української ГТС.